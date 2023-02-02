Высоцкий и Гайдай: почему бард так и не снялся ни в одном фильме культового режиссера

Владимир Высоцкий мог не единожды сыграть у Гайдая, но их сотрудничеству постоянно что-то мешало.

Высоцкий, будучи еще не известным актером, пробовался на роль прораба Павла Степановича в новелле Леонида Гайдая Напарник, но пробы не прошел, и в результате роль досталась Михаилу Пуговкину.

Второй раз Высоцкого уже утвердили на роль Остапа Бендера в 12 стульях. Гайдай был в восторге от его пения на пробах. Но незадолго до начала съемок Высоцкий ушел в запой, и роль пришлось отдать Арчилу Гомиашвили.

Больше Гайдай Высоцкого-актера к себе в фильмы не приглашал, но ценил его как певца и поэта. В ленте Иван Васильевич меняет профессию Высоцкий записал песню персонально для фильма. Она звучит из магнитофона, на который садится Иван Грозный.