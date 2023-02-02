Блогер с ником Slavic Chic наглядно показала в чем отличия русского яркого макияжа и сдержанного французского

Видео, где блогер демонстрирует разницу между макияжем француженок и русских девушек произвело фурор в Сети.

Любовь россиянок к яркому макияжу вызывает у европеек снисходительную улыбку, ведь густой слой грима губит индивидуальность. Блогерша Slavic Chic решила показать, как это выглядит на видео.

Она накрасила левую сторону лица на французский манер, сделав акцент на губы, а на правую нанесла макияж в стиле смоки-айс, который, по ее мнению, любят россиянки.

Блогерша предоставила подписчикам возможность оценить, какой макияж смотрится лучше, но сама отметила, что русский вариант ей привычнее, и нравится больше, ведь она сама родом из России. И с ней многие согласились.