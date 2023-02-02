Макгрегор: Шольц поставил крест на карьере, приняв решение о поставке танков Leopard Украине
2023-02-02 21:27
По мнению бывшего экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, на политической карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлен крест из-за его решения передать тяжелые танки украинской армии.
Об этом он заявил в интервью, запись которого опубликована на его Ютуб-канале.
Макгрегор считает, что большая часть граждан Германии напугана этим решением, так как помнит историю. Жизнь показала, что в период двустороннего сотрудничества РФ и ФРГ Европа даже не думала о военных действиях, подчеркнул он.
Берлин долгие годы создавал механизмы для предотвращения военных конфликтов с Россией, учитывая исторический опыт двух мировых войн.
Он также выразил сомнения, что такие немецкие политики, как Гельмут Коль или Гельмут Шмидт, могли бы позволить себе принять подобное решение.
Опубликовано: Наталья Замечалова