По мнению бывшего экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, на политической карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлен крест из-за его решения передать тяжелые танки украинской армии.

Об этом он заявил в интервью, запись которого опубликована на его Ютуб-канале.

Макгрегор считает, что большая часть граждан Германии напугана этим решением, так как помнит историю. Жизнь показала, что в период двустороннего сотрудничества РФ и ФРГ Европа даже не думала о военных действиях, подчеркнул он.

Берлин долгие годы создавал механизмы для предотвращения военных конфликтов с Россией, учитывая исторический опыт двух мировых войн.

Он также выразил сомнения, что такие немецкие политики, как Гельмут Коль или Гельмут Шмидт, могли бы позволить себе принять подобное решение.