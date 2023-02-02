Лавров: Запад хочет сделать Молдову «второй Украиной»
2023-02-02 22:03
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад намерен превратить Молдову во «вторую Украину».
По его словам, молдавский президент Майя Санду готова на все и даже сама рвется в НАТО.
Лавров отметил, что она стала президентом далеко не демократическими методами, к тому же имеет румынское гражданство.
Ранее Санду заявила, что Молдова может отказаться от нейтралитета, чтобы вступить в НАТО. При этом опросы показывают, что большинство жителей страны не поддерживают эту идею.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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