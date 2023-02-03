МВД Украины: началось формирование новых штурмовых бригад для наступления
2023-02-03 00:02
Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что в стране формируются новые штурмовые бригады для предстоящего наступления.
Он отметил, что инициатива о создании таких бригад принадлежит сотрудникам ведомства.
Клименко отметил, что в штурмовые бригады берут всех желающих, формирование подразделений уже началось.
Он также уточнил, что основой бригад станут действующие и бывшие нацгвардейцы, сотрудники СБУ, пограничники, полицейкие.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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