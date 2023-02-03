МВД Украины: началось формирование новых штурмовых бригад для наступления

Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что в стране формируются новые штурмовые бригады для предстоящего наступления.

Он отметил, что инициатива о создании таких бригад принадлежит сотрудникам ведомства.

Клименко отметил, что в штурмовые бригады берут всех желающих, формирование подразделений уже началось.

Он также уточнил, что основой бригад станут действующие и бывшие нацгвардейцы, сотрудники СБУ, пограничники, полицейкие.