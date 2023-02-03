МИД Франции ответил Захаровой по поводу слов Макрона

МИД Франции в ответ на заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой опубликовал свои комментарии.

В них говорится, что Франция неоднократно заявляла, что не воюет с Россией, как и ее партнеры по НАТО.

Во французском МИД подчеркнули, что на данный момент эскалация наблюдается только со стороны России.

Ранее Захарова заявила, что Франция провоцирует эскалацию украинского конфликта путем поставок вооружений.