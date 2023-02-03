Пентагон связался с Китаем по поводу разведывательного шара

В Пентагоне сообщили, что связались с Китаем по поводу разведывательного шара, который находится над территорией США уже несколько дней.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США отказался раскрывать подробности общения с китайской стороной по данному вопросу.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы защитить свою территорию и людей.

В Пентагоне полагают, что шар представляет собой средство китайской разведки, но отмечают, что он не угрожает гражданским перелетам.