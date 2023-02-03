Пентагон связался с Китаем по поводу разведывательного шара
2023-02-03 03:12
В Пентагоне сообщили, что связались с Китаем по поводу разведывательного шара, который находится над территорией США уже несколько дней.
Высокопоставленный чиновник Минобороны США отказался раскрывать подробности общения с китайской стороной по данному вопросу.
При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы защитить свою территорию и людей.
В Пентагоне полагают, что шар представляет собой средство китайской разведки, но отмечают, что он не угрожает гражданским перелетам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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