Советник главы ДНР назвал решающий шаг по освобождению Артемовска

Игорь Кимаковский назвал решающий шаг, который нужно сделать российским войскам, чтобы взять под контроль Артемовск.

Решающим шагом по освождению Артемовска (укр. название - Бахмут) станет полное взитие под контроль трассы из Часова Яра, зявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Чиновник полагает, что таким образом будет перерезан канал снабжения украинской групировки в городе.

"Как только трасса будет перерезана, Артемовск, как и вся украинская группировка попадет в оперативное окружение", - сказал он.

Кимановский добавил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР приближает момент освобождения Артемовска.