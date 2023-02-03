Netflix временно отменяет правила, запрещающие совместное использование учетной записи

Среднестатистический пользователь еще какое-то время сможет делиться своими кодами, чтобы их близкие могли бесплатно пользоваться контентом, предлагаемым платформой.

Несколько дней назад Netflix собирался отменить к концу первого квартала 2023 года совместное использование учетных записей, широко распространенное среди семейных подписчиков.

После обновления условий управления общим доступом к учетным записям на своем сайте в конце января американский гигант незаметно удалил эти возможности.

Пока же компания решила ограничиться тем, что для продолжения совместного управления при оплате подписки, пользователю необходимо будет раз в месяц идентифицировать свое устройство входа с Wi-Fi.