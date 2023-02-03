Пентагон следит за китайским воздушным шаром-шпионом, пролетающим над США

Пентагон следит за китайским воздушным шаром-шпионом, летящим над территорией Соединенных Штатов, заявил в четверг (2 февраля) высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По просьбе президента Джо Байдена Пентагон рассмотрел возможность сбить его, но из-за потенциальных рисков для тех, кто находится на земле этого не стали делать, сообщил чиновник на условиях анонимности.

Инцидент произошел в тот момент, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Китае с официальным визитом.