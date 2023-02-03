Стало известно, куда пропали украинские пограничники с белорусско-украинской границы

Как ранее сообщали в Госпогранкомитете Беларуси, южную границу республики со стороны Украины охраняют люди в неопознанной форме, вместо регулярных нарядов погранвойск.

Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в четверг, в зоне СВО формируются новые штурмовые бригады из состава опытных военнослужащих и полиции.

«Многие наши сотрудники выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение всех желающих объединить в подобные бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения», — заявил Клименко.

Он отметил при этом, что такие подразделения формируются за счет ветеранов и действующих сотрудников в том числе погранвойск Украины. Форма отбора в штурмовые бригады условно-добровольная, сообщают источники.