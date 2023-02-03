Марочко: артиллерия Украины расстреляла 12 пленных бойцов ВСУ в Кременной
Андрей Марочко рассказал об инциденте с расстрелом двенадцати решивших сдаться в плен украинцев собственными сослуживцами.
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что накануне российские и украинские артиллеристы вступили в ожесточённую дуэль, по итогам которой 12 солдат ВСУ по радио сообщили о намерениях сдаться в плен из-за неспособности продолжать равный бой. Позднее украинские войска в том районе вывесили белую ткань вместо флага, сигнализируя о сдаче.
По данным Марочко, после сообщения о намерениях сдаться украинских военных расстреляли артиллеристы ВСУ, которые не хотели позволять сослуживцам попасть в плен к войскам России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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