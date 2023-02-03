Минобороны РФ включило новые регионы страны в Южный военный округ

Российское Министерство обороны распорядилось о присоединении новых регионов государства к Южному военному округу.

3 февраля новостное агентство РБК сообщило, что по поручению Минобороны России новые регионы, вошедшие в состав страны 30 сентября по итогам референдума, перешли под юрисдикцию Южного военного округа, новым главой которого стал российский генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Вместе с включением Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных республики в зону ответственности ЮВО под контроль округа перешли также отделы народной милиции Донбасса.