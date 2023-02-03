Подоляк потребовал у Запада 450 танков и ракеты дальностью 150 – 200 км

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем интервью авторитетному испанскому изданию «20minutos» потребовал от стран Запада увеличить объемы военной помощи Украине.

Как заявил Подоляк, Украина в данный момент нуждается в поставках ракет дальностью поражения 150 – 200 км и примерно 350 – 450 танков.

Подоляк полагает, что в настоящее время нет «никакого ядерного риска». По мнению советника главы офиса украинского президента, несмотря на то, что Запорожская АЭС «оккупирована», она полностью контролируется Международным агентством по атомной энергии. Также Подоляк в очередной раз заявил, что украинские власти сочтут конфликт завершенным, «когда российские войска покинут всю оккупированную территорию и вернутся к международно признанным границам», которые, по его словам, «включают Крым».