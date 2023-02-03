Лавров: США и ЕС «прессуют» несогласных с их политикой в духе колониализма

Сергей Лавров рассказал о прессинге Соединённых Штатов и Евросоюза в адрес государств, которые не поддерживают проводимую Вашингтоном политику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что правительства США и стран-участниц Европейского союза сознательно "прессуют" другие государства, которые выступают против внешнеполитических решений американского государства. По мнению Лаврова, подобная риторика Запада вполне соотносится с присущей ему традицией колониализма.

В частности, Сергей Лавров напомнил, что власти США и Евросоюза открыто поддерживают правительство Украины и националистов этой страны, которые дискриминируют местное русскоязычное население.