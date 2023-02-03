Кадыров: спецназ «Ахмат» отбил стратегически важный опорный пункт в ДНР

Рамзан Кадыров рассказал о продвижении представителей отряда специального назначения "Ахмат" на территории Донецкой Народной республики.

В пятницу лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с членами второго корпуса народной милиции ЛНР заняли стратегически важный пункт в районе села Веселое в Донецкой Народной республике.

По данным Кадырова, в результате боёв возле Веселого представители спецназа "Ахмат" полностью вытеснили силы противника из деревни, самостоятельно заняв новые выгодные рубежи.