Кадыров: спецназ «Ахмат» отбил стратегически важный опорный пункт в ДНР
Рамзан Кадыров рассказал о продвижении представителей отряда специального назначения "Ахмат" на территории Донецкой Народной республики.
В пятницу лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с членами второго корпуса народной милиции ЛНР заняли стратегически важный пункт в районе села Веселое в Донецкой Народной республике.
По данным Кадырова, в результате боёв возле Веселого представители спецназа "Ахмат" полностью вытеснили силы противника из деревни, самостоятельно заняв новые выгодные рубежи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Храмова Оксана
Google предупредил, что в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться дополнительные сокращения
Google находится на пике уменьшения затрат на технологии. Его финансовый директор недавно отметил, что в ближайшем будущем могут произойти дополнительные сокращения расходов.Подробнее...
-