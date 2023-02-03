Медведев: Киев платит за вступление в Евросоюз и НАТО жизнями простых украинцев

Как заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, украинские власти не смущает даже полное разорение страны и массовая гибель простых украинских граждан.

Медведев написал (далее цитата), что «как честно признала злобная бабка-повитуха Урсула фон «Что-то непонятное», украинская власть платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан. Что уж тут говорить о какой-то несчастной экономике. Киевскую камарилью разорение страны не смущает».

По словам Медведева (далее цитата), «на Украине продолжают проматывать свою территорию непомерными военными расходами. Исходя из того, что Запад всегда подкинет деньжат. Не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло. Ведь только на неотложные нужды украинскому бюджету в этом году придётся раскошелиться на 55 миллиардов USD при дефиците в 38 миллиардов. Понятно, что чем больше поддержка, тем больше украдут безумный клоун и другие паразиты, больные открытой формой клептомании».