МВД Украины: идет формирование штурмовых бригад для наступления на Донбасс и Крым
В МВД Украины сообщили, что в стране начато создание штурмовых отрядов для наступления на территории Донбасса и Крыма.
Штурмовые бригады будут состоять из военнослужащих, сотрудников полиции и пограничников, передает РИА Новости.
По словам врио главы МВД Украины Игоря Клименко, в состав бригад будут зачислены как действующие, так и военнослужащие в отставке, а также опытные полицейские и сотрудники пограничной службы. Также в новые формирования будут входить добровольцы.
Новому проекту дано названия «Гвардия наступления», в него войдут 8 подразделений. Члены бригад пройдут серьезную военную подготовку и будут принимать участие исключительно в операциях на передовой, отметил Клименко.
Планируется участие новых бригад в операциях по освобождению Крыма, Луганска и Донецка.
Опубликовано: Наталья Замечалова
-
-
Наталья
Волочкова извинилась за свое пьяное интервью Жигаловой, сославшись на усталость
Артистка балета Анастасия Волочкова извинилась за свое поведение на "нетрезвом" интервью в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!". Знаменитость заявила, что просто сильно устала, по этой причине себя так нескромно вела.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Пара оставила ребенка при регистрации в аэропорту, чтобы не платить больше за посадку на рейс
Сотрудники авиакомпании в израильском аэропорту были шокированы, когда пара решила оставить своего ребенка в коляске на стойке регистрации после разногласий по поводу необходимости покупки отдельного билета для своего ребенка.Подробнее...