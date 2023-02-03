МВД Украины: идет формирование штурмовых бригад для наступления на Донбасс и Крым

В МВД Украины сообщили, что в стране начато создание штурмовых отрядов для наступления на территории Донбасса и Крыма.

Штурмовые бригады будут состоять из военнослужащих, сотрудников полиции и пограничников, передает РИА Новости.

По словам врио главы МВД Украины Игоря Клименко, в состав бригад будут зачислены как действующие, так и военнослужащие в отставке, а также опытные полицейские и сотрудники пограничной службы. Также в новые формирования будут входить добровольцы.

Новому проекту дано названия «Гвардия наступления», в него войдут 8 подразделений. Члены бригад пройдут серьезную военную подготовку и будут принимать участие исключительно в операциях на передовой, отметил Клименко.

Планируется участие новых бригад в операциях по освобождению Крыма, Луганска и Донецка.