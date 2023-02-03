Песков назвал уткой информацию о том, что глава ЦРУ предлагал России 20% территории Украины
Сообщение о том, что глава ЦРУ в середине января посетил Москву и Киев с планом мирного договора, по которому 20% территории Украины должно было перейти РФ, оказалось «уткой».
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов,«это утка».
По информации, которую опубликовало издание Neue Zürcher Zeitung (Швеция), ссылаясь на собственные высокопоставленные источники, главой ЦРУ Бернсом по поручению президента США Джо Байдена, было совершено два визита: в Москву и в Киев.
Руководству конфликтующих стран был предложен план по мирному урегулированию конфликта, по которому Киев должен был пойти на территориальные уступки в пользу Москвы.
Эту информацию также опровергли в Белом доме и ЦРУ, передает RT.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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