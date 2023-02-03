Германия передаст Украине 88 танков Leopard без боеприпасов

Немецкие СМИ сообщают, что власти Германии одобрили передачу Украине 88 танков Leopard, но без боеприпасов.

3 февраля немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что политическое руководство Федеративной Республики Германия 88 танков Leopard 1 Украине.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно каким образом бойцы Вооружённых сил Украины смогут эксплуатировать немецкие танки, так как для них не производятся снаряды.

Обозреватели Süddeutsche Zeitung допустили, что для того, чтобы украинские танкисты смогли использовать танки Leopard придется запустить производство, чтобы вновь делать боеприпасы, а этот процесс крайне времязатратный.