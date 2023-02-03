В Киеве признали, что платят слишком высокую цену за удержание Артемовска

По словам советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, удержание Артемовска обходится Украине в слишком высокую цену.

Советник отметил, что точной цифры потерь пока назвать не может, но защита города обходится в «высочайшую цену».

Точные данные о потерях будут известны после окончания боевых действий, сказал он в интервью корреспонденту издания 20 minutos (Испания).

При этом Подоляк уверен, что ВСУ не могут оставить город.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты рекомендовали Киеву покинуть Артемовск, чтобы сэкономить силы и готовиться к наступлению на южном направлении страны.