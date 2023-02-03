Российские войска освободили посёлок Белогоровка под Лисичанском в ЛНР

Врио мэра Лисичанска Андрей Скорый заявил, что российские войска освободили от подразделений ВСУ посёлок Белогоровка в ЛНР.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, временно исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый в Telegram-канале «ЛЕТНАБ» сообщил об освобождении солдатами Вооружённых сил Российской Федерации от подразделений украинской армии посёлка Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Скорый выразил искреннюю благодарность российским военнослужащим за освобождение расположенного в пригороде Лисичанска посёлка, добавив, что «люди плакали» от радости, освободившись от гнёта киевского режима.