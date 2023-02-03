Старовойт: ВСУ обстреляли зернохранилища в селе Николаево-Дарьино Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ обстреляли зернохранилища в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

В пятницу днём, 3 февраля 2023 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Суджанском районе со стороны Вооружённых сил Украины, где зафиксировано не менее 5 «приёлтов» по территории одного из местных сельскохозяйственных предприятий.

В результате данного ракетного инцидента значительные повреждения зафиксированы в складских помещениях зернохранилища сельхозпредприятия, однако жертв и пострадавших среди сотрудников и мирных жителей нет.

Также в курских сёлах Николаево-Дарьино и Свердликово повреждено электроснабжение, на месте работают ремонтные бригады.