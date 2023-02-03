Золотов: в рядах ВСУ растёт число наёмников, прибывших из Европы
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в рядах ВСУ растёт число наёмников, прибывших из Европы для участия в боевых действиях на Украине.
3 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, сообщило о том, что рядах украинской армии наблюдается существенный рост числа наёмников, прибывших в зону проведения спецоперации России на Украине из Европы для участия в боевых действиях.
Директор Росгвардии Виктор Золотов во время рабочего визита в Крым подчеркнул факт того, что невзирая на увеличение доли сражающихся в составе Вооружённых сил Украины европейских наёмников, имеющих значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий российские военнослужащие демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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