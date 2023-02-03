Британский генерал Ричард Бэрронс утверждает, что армия Великобритании потратит все боеприпасы за один день полномасштабного столкновения с российскими войсками.

Новостное агентство The Sun взяло интервью у генерала вооружённых сил Великобритании Ричарда Бэрронса, который утверждает, что национальной армии его страны катастрофически не хватает боеприпасов, и для модернизации оружейных запасов британским войскам необходим один миллиард фунтов стерлингов.

Также Бэрронс выразил уверенность, что в случае начала войны между войсками Британии и России запасы боевых снарядов Лондона будут потрачены за сутки.