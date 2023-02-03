Sun: армия Британии истратит все запасы снарядов за день войны с Россией
Британский генерал Ричард Бэрронс утверждает, что армия Великобритании потратит все боеприпасы за один день полномасштабного столкновения с российскими войсками.
Новостное агентство The Sun взяло интервью у генерала вооружённых сил Великобритании Ричарда Бэрронса, который утверждает, что национальной армии его страны катастрофически не хватает боеприпасов, и для модернизации оружейных запасов британским войскам необходим один миллиард фунтов стерлингов.
Также Бэрронс выразил уверенность, что в случае начала войны между войсками Британии и России запасы боевых снарядов Лондона будут потрачены за сутки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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