Билл Гейтс заявил, что когда-нибудь Илон Маск станет великим филантропом

Сам он предпочитает искать вакцины для спасения жизней, а не отправлять экспедиции на Марс.

Соучредитель Microsoft заявил, что не считает путешествие на Марс разумным расходованием денег. По его словам, на эти деньги можно купить вакцины против кори и спасти множество жизней.

Такой ответ Билл Гейтс дал на вопрос об отличиях приоритетов двух богатейших людей на планете.

"Очевидно, что такие вещи, как Tesla, оказывают положительное влияние, даже не являясь формой филантропии. Но, в конце концов, я не думаю — за исключением нескольких поездок на Марс, которые могут стоить немного, — я не думаю, что он захочет потратить их на себя ".

Гейтс добавил, что, по его мнению, в конечном итоге Маск станет филантропом, "используя свою изобретательность".

По его мнению, полет на Марс - не самое лучшее использование денег.

"На самом деле полететь на Марс довольно дорого, - сказал он.- Вы можете купить вакцины против кори и спасать жизни по 1000 долларов за каждую".

Некоммерческая организация, основанная Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой Френч-Гейтс, вложила миллиарды долларов в исследования, разработку и доставку вакцин в беднейшие страны мира.

Фонд заявляет, что потратил миллиарды на усилия по искоренению полиомиелита во всем мире, в том числе путем расширения доступа к вакцинам.

Гейтс, наряду с Френч-Гейтсом и Баффетом, также основал the Giving Pledge, с помощью которого некоторые из самых богатых людей в мире пообещали отдать большую часть своего состояния.

Маск, которого часто считают самым богатым человеком в мире, также подписал это обещание в 2012 году. В прошлом году Маск сделал благотворительное пожертвование в виде акций Tesla на сумму 5,7 миллиарда долларов в Фонд Маска, который он основал вместе со своим братом Кимбаллом Маском в 2002 году.

По данным Bloomberg, в 2022 году фонд распределил около 160 миллионов долларов. Маск ранее говорил, что трудно найти "способы пожертвования денег, которые действительно имеют значение". В 2021 году в отчете Vox был сделан вывод, что Маск пожертвовал 0,05% своего состояния на благотворительность.