Минобороны РФ: войска России впервые ликвидировали ЗРК NASAMS в ДНР
Российские военные впервые уничтожили зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства на территории Донецкой Народной республики.
Вечером пятницы спикер Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине и новых регионах России Игорь Конашенков сообщил, что возле Красноармейска на территории ДНР российские войска впервые уничтожили ЗРК NASAMS, который был произведён в Норвегии и поставлен украинским военным в рамках пакета помощи.
Также Конашенков утверждает, что во время ожесточённых боёв в окрестностях Красноармейска войсками России был поражён украинский ракетный комплекс "Точка-У" советского производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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