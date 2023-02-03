Минобороны РФ: войска России впервые ликвидировали ЗРК NASAMS в ДНР

Российские военные впервые уничтожили зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства на территории Донецкой Народной республики.

Вечером пятницы спикер Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине и новых регионах России Игорь Конашенков сообщил, что возле Красноармейска на территории ДНР российские войска впервые уничтожили ЗРК NASAMS, который был произведён в Норвегии и поставлен украинским военным в рамках пакета помощи.

Также Конашенков утверждает, что во время ожесточённых боёв в окрестностях Красноармейска войсками России был поражён украинский ракетный комплекс "Точка-У" советского производства.