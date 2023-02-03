Съемки в фильме Директор погубили актера Евгения Урбанского

После кражи денег в гостинице Евгений Урбанский решил заработать, отказавшись от каскадеров, и погиб, выполняя трюк в авто на бархане.

Первый фильм Евгения Урбанского Коммунист, снятый в 1957 году, принес ему успех, но длился он недолго: актер погиб в результате несчастного случая на съемках другого фильма Директор, который снимали на натуре в Каракумах.

Между съемками Урбанский проводил творческие встречи в местных колхозах. И во время одной из таких отлучек у него украли 800 советских рублей гонорара.

Актер решил подзаработать, ведь дома его ждала беременная жена Дзидра Риттенберга. Первый дубль пробега автоколонны по барханам сняли с каскадерами и автогонщиком Юрием Марковым. Второй же на всякий случай помощник режиссера Николай Москаленко снимал уже с Урбанским. Машина с актером перевернулась, аккумулятор сломал ему основание черепа и Евгений погиб. А через 3 месяца у него родилась дочь.