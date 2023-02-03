Королевские братья: почему наследники британской короны Уильям и Гарри пошли разными дорогами

В детстве Уильям и Гарри были близки, но потом выбрали разные жизненные направления, и это сказалось на их взаимоотношениях.

Принц Гарри, переселившийся с семьей в США, явно мечтает о свободной жизни в отличие от брата, который настроен стать будущим королем. И это создает напряжение в семейных отношениях.

Поступок Гарри привел к тому, что его отец, король Карл лишил его почти всех титулов, так что он дал понять, что видит именно Уильяма своим наследником.

Гарри привык к более свободному образу жизни, а Уильям всегда знал, что он в приоритете по наследованию короны. Братья сблизились после гибели их матери, принцессы Дианы, но потом их отличия вновь стали давать о себе знать. Возможно, свободная юность как раз и отвратила Гарри от монарших обязанностей.