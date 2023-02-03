ВС РФ уничтожили из ПТРК «Корнет» взводный опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российские СМИ сообщили об уничтожении служащими ВС РФ из ПТРК «Корнет» взводного опорного пункта ВСУ под Авдеевкой в ДНР.

3 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на служащего Вооружённых сил Российской Федерации, сообщило о том, что солдаты армии России успешно уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в районе города Авдеевка в ДНР, из которого велся огонь по позициям ВС РФ.

Российский военнослужащий уточнил, что вышеуказанное укрепление уничтожили в ночь на 3 февраля солдаты 56-го отдельного батальона специального назначения с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет».