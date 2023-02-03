Кирстен Айсбетт потеряла мужа из-за лишнего веса, но нашла профессию своей мечты

Кирстен Айсбетт удалось похудеть с 94 до 55 килограммов после того, как от нее ушел муж, разочарованный внешностью жены.

Агент по недвижимости Кирстен Айсбетт всегда страдала от лишнего веса. Накануне свадьбы ей пришлось обегать не один салон, чтобы купить платье. И семейная жизнь только усугубила ситуацию. Девушка поправилась до 94 килограммов.

Это не понравилось ее мужу, и он подал на развод после двух лет семейной жизни. Это и отрезвило Кирстен. Она перешла на здоровую пищу, и вместе с подругой стала завсегдатаем спортивного лагеря.

Тренер и упорство Кирстен помогли ей похудеть на 39 килограммов, и стать классической австралийской красоткой. Но на этом девушка не остановилась. Кирстен сменила профессию: стала спортивным тренером и моделью бикини.