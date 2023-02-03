Мы создаем ограничения сами себе, а потом считаем, что стали жертвой стереотипов

Стереотипы внедряются в нашу жизнь с детства, но управлять нами мы им позволяем во взрослом возрасте уже сознательно.

Стандарты нас окружают повсюду. Начиная с первых месяцев жизни, нас учат подавлять естественные желания и порывы. Конечно, чтобы банально социализироваться, ребенку необходимо понимать правила, бытующие в окружающем его социуме, но на практике оказывается, что подавление проникает куда глубже, чем это необходимо.

Взгляните на маленьких детей! Их все любят, все хотят к ним подойти, заговорить. Просто так, ни о чем! А все почему? Потому, что эти маленькие люди настоящие сгустки позитива, которые знают: весь мир перед ними открыт и доступен им. Но по мере взросления мы усваиваем все больше и больше правил и ограничивающих установок. Мы точно знаем, когда и в каком возрасте должны учиться, вступать в брак, где работать и сколько зарабатывать, чтобы чувствовать себя состоявшимся членом общества. Нам указывают, когда идти на обед, какой костюм надевать, чтобы быть приличным и на каком курорте отдыхать.

Стоп! На самом деле такая формулировка неверна. Мы сами позволяем себе указывать, потому что разучились думать о себе в отрыве от правил и стереотипов. Так получается, что мы попадаем в ловушку собственного страха не быть одобренными окружающим обществом, которая захлопывает перед нами двери к настоящей, счастливой жизни! Теперь, чтобы мир лежал у ваших ног, придется рушить барьеры, которые мы сами же себе и создали.