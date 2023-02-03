Россиянин женился на уроженке США, и был шокирован ее привычками

Разница в менталитете немало удивила москвича, когда он привез в Россию свою американскую супругу.

10 лет назад герой этой истории женился на американке, и в целом считает свой брак удачным, но некоторые особенности американского менталитета жены вводят его в ступор до сих пор.

Российский муж заявляет, что так и не может до конца примириться, что его жена не хочет ограничивать свои траты, даже с учетом того, что бюджет семьи не резиновый. Она, например, желает жить в московских апартаментах в центре, а не в доме в 30 километрах от Москвы.

Мужчина связывает это с тем, что американцы с развитой кредитной системой у них в стране привыкли жить в долг, и позволять себе вещи, которые им не по карману, что затруднительно делать в российских реалиях.