Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа внутри страны

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране отсутствует боевой дух и мотивация, особенно у тех, кто живет в городах, далеко от линии фронта.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге после саммита ЕС плюс Украина в Киеве, Владимир Зеленский отметил, что на стойкость страны оказывает влияние наличие вооружения и мотивация. На второе очень сильно влияет боевой дух, который царит внутри страны, считает президент.

По его словам, в начале конфликта с Россией боевой дух был более крепким. Все города в едином порыве морально были рядом с украинской армией. Сегодня же многое изменилось, считает Зеленский, «в некоторых городах я вижу, что они на отдыхе».

Он обратился с призывом к журналистам объединить усилия для поддержания боевого духа жителей Украины. По мнению президента, некоторые граждане, живущие в тылу, просто забыли о том, что в стране идут боевые действия.

Главной задачей на данный момент глава государства считает не допущение реванша, нового масштабного вторжения, «которое уже было».