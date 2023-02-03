Захарова: Берлину есть что скрывать по поводу взрывов на «Северный потоках»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из комментариев Олафа Шольца складывается впечатление, что Германии есть что скрывать по поводу взрывов на «Северных потоках».

Она напомнила, что подрыв газопроводов произошел 26 сентября, но Генпрокуратура ФРГ начала расследование только 10 октября.

Захарова уточнила, что к 7 октября у властей Германии уже была разведывательная информация, полученная от третьей стороны, которую не публиковали из-за возможного ущерба интересам ФРГ.

По ее словам, канцлеру Германии Шольцу теперь приходится оправдываться, а его позиция вызывает недовольство у политических партий ФРГ.