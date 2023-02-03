Премьер Италии Мелони: президент Зеленский работает над планом по началу переговоров с РФ

По словам премьер-министра Италии Джорджа Мелони, украинский лидер Владимир Зеленский разрабатывает план относительно начала переговоров с российской стороной.

Мелони сообщила это после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Она также высказала мнение, что помощь, которую предоставляют Киеву страны Запада, это единственная возможность усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, передает РИА Новости.

Джорджа Мелони отметила, что необходимо еще больше наращивать усилия, чтобы прийти к миру.

Россия неоднократно заявляла, что поток вооружения на Украину с Запада только лишь затягивает противостояние, а не ведет к мирному урегулированию.

