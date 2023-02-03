Сенатор Совфеда Цеков: Крым надежно защищен от западного оружия

2023-02-03 22:21

Член комитета по международным делам Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крымский полуостров надежно защищен от западного оружия.

По его словам, защиту обеспечивают системы противовоздушной обороны и другие виды вооружений.

Цеков отметил, что жители Крыма не испытывают страха, а США блефуют, когда делают громкие заявления. 

Он отметил, что цель американцев заключается в том, чтобы напугать россиян и заставить их пойти на договоренности.

Опубликовано: Светлана Репина