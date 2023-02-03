Сенатор Совфеда Цеков: Крым надежно защищен от западного оружия

Член комитета по международным делам Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крымский полуостров надежно защищен от западного оружия.

По его словам, защиту обеспечивают системы противовоздушной обороны и другие виды вооружений.

Цеков отметил, что жители Крыма не испытывают страха, а США блефуют, когда делают громкие заявления.

Он отметил, что цель американцев заключается в том, чтобы напугать россиян и заставить их пойти на договоренности.