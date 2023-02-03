Евросоюз достиг договоренности о ценовом потолке российских нефтепродуктов
2023-02-03 22:29
Европейский союз в пятницу достиг соглашения об ограничении цен на российские нефтепродукты, сообщила председательствующая в ЕС Швеция за два дня до начала действия эмбарго ЕС на морскую нефть.
«Сегодня послы ЕС утвердили верхний предел цен на российские нефтепродукты перед окончательным утверждением Европейским советом», — сообщили официальные лица в Твиттер от имени Швеции.
Шведский председатель не уточнил предельные цены, содержащиеся в соглашении.
Дополнительная информация ожидается поздним вечером в пятницу, сообщает источник.
Опубликовано: Тарас Медведев