Евросоюз достиг договоренности о ценовом потолке российских нефтепродуктов

2023-02-03 22:29

Европейский союз в пятницу достиг соглашения об ограничении цен на российские нефтепродукты, сообщила председательствующая в ЕС Швеция за два дня до начала действия эмбарго ЕС на морскую нефть.

«Сегодня послы ЕС утвердили верхний предел цен на российские нефтепродукты перед окончательным утверждением Европейским советом», — сообщили официальные лица в Твиттер от имени Швеции.

Шведский председатель не уточнил предельные цены, содержащиеся в соглашении. 

Дополнительная информация ожидается поздним вечером в пятницу, сообщает источник.

Опубликовано: Тарас Медведев