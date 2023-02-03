Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн сообщила, что Евросоюз вместе со странами «Большой семерки» вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты.

По ее словам, это делается, чтобы лишить Россию возможности получать средства на ведение спецоперации на Украине.

Фон дер Ляйен уточнила, что с 5 февраля вступает в силу запрет импорта российских нефтепродуктов.

Она также отметила, что введение ценового потолка будет способствовать сохранению стабильности мировых энергетических рынков.