Зеленский признал, что на Украине ослаб боевой дух

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевой дух в стране постепенно ослабевает.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз-Украина он сказал, что в начале спецоперации боевой дух украинцев был сильнее.

Зеленский отметил, что в некоторых украинских городах люди думают, что находятся на отдыхе, и он расценивает это как слабость.

Во время саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн заявила, что ЕС не устанавливает сроков для членства Украины.