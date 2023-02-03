Зеленский признал, что на Украине ослаб боевой дух
2023-02-03 22:52
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевой дух в стране постепенно ослабевает.
Во время пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз-Украина он сказал, что в начале спецоперации боевой дух украинцев был сильнее.
Зеленский отметил, что в некоторых украинских городах люди думают, что находятся на отдыхе, и он расценивает это как слабость.
Во время саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн заявила, что ЕС не устанавливает сроков для членства Украины.
Опубликовано: Светлана Репина