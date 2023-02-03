Премьер Италии Мелони: Зеленский разрабатывает план мирного диалога с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинский президент Владимир Зеленский работает над планом мирного урегулирования с Россией.

Она уточнила, что ради достижения мира нельзя мешать народу быть свободным, поскольку это будет уже не мир.

Мелони сказала, что Западу необходимо наращивать усилия, чтобы воплотить справедливый план урегулирования.

Она подчеркнула, что договорилась с Зеленским о визите в Киев до 24 февраля – годовщины начала спецоперации РФ.