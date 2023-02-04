Пентагон: Украина может использовать ракеты GLSDB для ударов по Крыму по своему усмотрению
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не возражают против использования Киевом ракет GLSDB для ударов по Крыму.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты GLSDB с дальностью полета 150 км.
Журналисты поинтересовались, поставляют ли США эти ракеты украинским военным специально для ударов по Крыму.
Райдер ответил, что американская сторона оставляет принятие таких решений на усмотрение украинских властей.
Опубликовано: Светлана Репина
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