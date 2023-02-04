Ритуал плача монгольских кочевников
Ритуал плача — уникальная традиция монгольских кочевников, которая, как полагают, возникла в глубокой древности.
Это ритуал, проводимый сообществом, чтобы выразить свою скорбь по поводу потери любимого человека. Ритуал обычно проводится группой людей, которые собираются в круг и начинают вместе плакать и причитать.
Считается способом высвободить эмоции и боль потери, а также помочь умершему обрести покой в загробной жизни.
Ритуал обычно проводится шаманом, который выполняет серию ритуалов и молитв, чтобы помочь духу умершего попасть в следующий мир. Церемония может также включать пение, игру на барабанах и сжигание благовоний.
Ритуал является важной частью монгольской кочевой культуры и рассматривается как способ почтить память умерших и закрыть жизнь живым.
Его часто исполняют во время похорон и поминок и могут сопровождать застольем, на котором община собирается вместе, чтобы поделиться едой и воспоминаниями об умерших, считается священной традицией среди монгольских кочевников и передается из поколения в поколение.
Опубликовано: Марат Беглов
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