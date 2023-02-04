Глава МВД Турции Сойлу: американское посольство управляет Европой
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что американское посольство пытается управлять Европой.
Он сказал, что в посольстве собирают дипломатов из других стран и дают им совет, и в Европе посольство США также пытается управлять.
Сойлу сказал, что американцы рассчитывали «спроектировать Турцию», но Эрдоган испортил их игру.
Он обратился к послу США в Турции Джеффу Флейку и потребовал «убрать грязные руки» от его страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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