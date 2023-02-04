Глава МВД Турции Сойлу: американское посольство управляет Европой

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что американское посольство пытается управлять Европой.

Он сказал, что в посольстве собирают дипломатов из других стран и дают им совет, и в Европе посольство США также пытается управлять.

Сойлу сказал, что американцы рассчитывали «спроектировать Турцию», но Эрдоган испортил их игру.

Он обратился к послу США в Турции Джеффу Флейку и потребовал «убрать грязные руки» от его страны.