ВСУ обстреляли гражданский промышленный объект в Борисовке Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли гражданский промышленный объект в посёлке городского типа Борисовка.

4 февраля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что гражданский промышленный объект в посёлке городского типа Борисовка подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что в результате данной атаки украинской армии жертв и пострадавших среди мирных жителей и сотрудников предприятия нет, однако на месте «прилётов» возник пожар.

В настоящее время пожар локализован, сотрудники местного МЧС работают на ликвидацией возгорания, чтобы минимизировать ущерб объекту инфраструктуры Борисовки.