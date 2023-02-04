ВСУ обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка, попав снарядом в многоквартирный дом

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что бойцы ВСУ обстреляли из РСЗО Киевский район города, попав снарядом в многоквартирный жилой дом.

В субботу после полудня, 4 февраля 2023 года, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины впустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району административного центра ДНР.

Кулемзин отметил, что в результате атаки со стороны ВСУ произошло прямое попадание в многоквартирный жилой дом, информация о масштабе разрушений и числе возможных жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

Также донецкий чиновник добавил, что местные жители заявляют о прилётах на улицах Батищева, Университетской, Шахтёрской площади в Киевском районе города.