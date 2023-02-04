Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы подразделений ВСУ обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе.

В субботу днём, 4 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что село Красное в Шебекинском городском округе попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села нет, но одно частное домовладение получило сильные повреждения, в частности, в доме осколками украинских снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы, нарушено электроснабжение и разрушена хозяйственная постройка.

На месте работают оперативные и аварийные службы, устраняющие последствия «прилётов» украинских боеприпасов.