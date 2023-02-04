Медведев: экономика Украины превращается в смрадную труху

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, украинская экономика быстро превращается в смрадную труху.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, подчеркнув, что Запад это тоже понимает и открыто это озвучивает.

В подтверждение своих слов он привел статистические данные банка Goldman Sachs.

Территории, которые Украина уже не контролирует, ранее приносили ей более 15% ВВП. В этих регионах располагалось около 40% промышленного потенциала страны.

Украина потеряла доступ к полезным ископаемым, стоимость которых оценивается в $12 трлн.

Критическая ситуация складывается в сельском хозяйстве. Объемы собранной пшеницы и кукурузы сократились почти в 2 раза.

Дмитрий Медведев отметил, что общие потери от боевых действий в стране составили около 850 миллиардов долларов.