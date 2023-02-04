Киев заявил, что обменял 114 своих военнопленных в субботу
2023-02-04 14:56
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал более подробную информацию об украинских заключенных, освобожденных в субботу.
Было освобождено 114 солдат и прапорщиков, а также два офицера.
Большинство из них служили бы в вооруженных силах Украины, небольшое количество в Национальной гвардии, полиции и пограничной службе.
Сообщается, что во время обмена был освобожден даже сотрудник гражданской обороны.
По словам Ермака, украинцы попали в плен в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении 63 военнопленных при посредничестве ОАЭ.
Опубликовано: Тарас Медведев