Киев заявил, что обменял 114 своих военнопленных в субботу

2023-02-04 14:56

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал более подробную информацию об украинских заключенных, освобожденных в субботу.

Было освобождено 114 солдат и прапорщиков, а также два офицера. 

Большинство из них служили бы в вооруженных силах Украины, небольшое количество в Национальной гвардии, полиции и пограничной службе. 

Сообщается, что во время обмена был освобожден даже сотрудник гражданской обороны. 

По словам Ермака, украинцы попали в плен в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении 63 военнопленных при посредничестве ОАЭ.
 

Опубликовано: Тарас Медведев