Киев заявил, что обменял 114 своих военнопленных в субботу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал более подробную информацию об украинских заключенных, освобожденных в субботу.

Было освобождено 114 солдат и прапорщиков, а также два офицера.

Большинство из них служили бы в вооруженных силах Украины, небольшое количество в Национальной гвардии, полиции и пограничной службе.

Сообщается, что во время обмена был освобожден даже сотрудник гражданской обороны.

По словам Ермака, украинцы попали в плен в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении 63 военнопленных при посредничестве ОАЭ.

