Армия России уничтожила свыше 100 бойцов 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ

Российский генерал-лейтенант Игорь Коаншенков заявил, что солдаты армии России уничтожили свыше 100 бойцов 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

4 февраля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что российские военнослужащие поразили скопления живой силы и техники 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков утверждает, что в результате огневого поражения служащими ВС РФ на данном участке фронта уничтожено не менее 100 единиц личного состава, 6 боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30 ВСУ.